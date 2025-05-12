Aksaray'da veteriner teknikerliği öğrencileri uygulamalı eğitim aldı

İşletmecilerden Yıldıray Erkol, geleceğin veteriner teknikerlerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, bu tür eğitimlerin öğrencilerin daha donanımlı yetişmesini sağladığını söyledi.

Aksaray Üniversitesi Eskil Meslek Yüksekokulu (MYO) Veterinerlik ve Teknik Laborant Bölümü öğrencileri, ilçede bulunan bir hayvan çiftliğini ziyaret ederek küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda uygulamalarda bulundu.

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