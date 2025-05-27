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        Aksaray'da akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi silahla yaralandı

        Aksaray'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:35 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:35
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        Aksaray'da akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi silahla yaralandı
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        Aksaray'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Bağlıkaya beldesinde Niyazi D. ile akrabası Veyis E. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, Niyazi D, üzerindeki silahla babası Mehmet D. ile Veyis E'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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