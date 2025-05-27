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        GÜNCELLEME - Aksaray'da arazi anlaşmazlığı kavgasında tüfekle vurulan kişi öldü

        Aksaray'da akrabalar arasındaki kavgada tüfekle vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 23:07 Güncelleme: 27.05.2025 - 23:07
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        GÜNCELLEME - Aksaray'da arazi anlaşmazlığı kavgasında tüfekle vurulan kişi öldü
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        Aksaray'da akrabalar arasındaki kavgada tüfekle vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Bağlıkaya beldesinde Niyazi D. (17) ile akrabası Veyis E. (45) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma tüfekli kavgaya dönüştü.

        Kavgada, Niyazi D. tüfekle babası Mehmet D. (37) ile Veyis E'yi yaralayıp kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Veyis E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, Niyazi D'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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