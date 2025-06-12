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        Eskil ilçesinde kursiyerler yıl sonu sergisi açtı

        Eskil Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri yıl boyunca yaptıkları ürünleri sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 13:55 Güncelleme: 12.06.2025 - 13:55
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        Eskil ilçesinde kursiyerler yıl sonu sergisi açtı
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        Eskil Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri yıl boyunca yaptıkları ürünleri sergiledi.

        Halk Eğitim Merkezi bahçesinde açılan sergiyi ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, AA muhabirine, 40 noktada açılan kurslarda üretilen el emeği göz nuru ürünlerin sergisinin yapıldığını söyledi.

        Kursiyerlerin satışı yapılan ürünlerle aile ekonomisine katkı sağladığını belirten Kılıçer, şöyle konuştu:

        "Bu sergi, sadece bir ürün tanıtımı değil, aynı zamanda kadınlarımızın azminin, üretkenliğinin ve ailelerine olan bağlılıklarının da bir göstergesidir. Kursiyerlerimizin yaptıkları ürünlerin satışını yaparak aile ekonomilerine katkı sağlamaları, bizler için en büyük mutluluk kaynağıdır. Halk Eğitimi Merkezleri olarak amacımız, sadece eğitim vermek değil, aynı zamanda bireylerin sosyal ve ekonomik hayata daha aktif katılımlarını sağlamaktır."

        Usta öğretici Fadime Yılmaz Çeçen ise çok verimli bir yıl geçirdiklerini kaydetti.

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