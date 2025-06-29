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        Aksaray'da alev alan otomobil ile içinde bulunduğu arazi kullanılamaz hale geldi

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir arazide bulunan otomobilde çıkan yangın sonucu otomobil ve içinde bulunduğu 10 bin dekarlık arazi kül oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 09:38 Güncelleme: 29.06.2025 - 10:06
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        Aksaray'da alev alan otomobil ile içinde bulunduğu arazi kullanılamaz hale geldi
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir arazide bulunan otomobilde çıkan yangın sonucu otomobil ve içinde bulunduğu 10 bin dekarlık arazi kül oldu.

        İlçeye bağlı Setik Yaylası'nda dün öğle saatlerinde çıkan yangında, Yasin Meral'ın kullandığı 42 FR 591 plakalı otomobil, balya yapmak üzere girdiği tarlada aniden alev aldı.

        Meral ile tarla sahibi Cuma Sanlav'ın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve köy sakinleri, alevlere müdahale etmek için uzun uğraşlar verdi.

        Yoğun çabalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

        Yangın nedeniyle otomobilin kullanılamaz hale geldiği, yaklaşık 10 bin dekarlık, saman balyalarının yapıldığı alanın da tamamen kül olduğu görüldü.

        Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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