Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Paralimpik milli okçu, zor günleri başarılarıyla aştı

        ZEKERİYA KARADAVUT - Babasını kaybettiği trafik kazasında engelli kalan milli sporcu Nihat Türkmenoğlu, 2022'de altın madalya aldığı Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'ndaki başarısını yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 11:04 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paralimpik milli okçu, zor günleri başarılarıyla aştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZEKERİYA KARADAVUT - Babasını kaybettiği trafik kazasında engelli kalan milli sporcu Nihat Türkmenoğlu, 2022'de altın madalya aldığı Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'ndaki başarısını yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Nihat Türkmenoğlu'nun hayatı, 17 yaşındayken geçirdiği trafik kazasıyla değişti. Kazada babasını kaybeden ve yaklaşık 2 yıl hastanede tedavi gören milli sporcunun belden aşağısı felç kaldı.

        Zor günleri engelli arkadaşının babasının tavsiyesiyle başladığı sporla aşan Nihat Türkmenoğlu, okçuluk kariyerine birçok başarı sığdırdı.

        Milli takımla Aksaray Paralimpik Oyunlar Hazırlık Merkezi'nde kampa giren 37 yaşındaki Nihat Türkmenoğlu, AA muhabirine, kazadan sonra zor günler yaşadığını söyledi.

        Bu dönemi atlatmanın kolay olmadığını anlatan milli sporcu, "Kendimi 4-5 yıl kadar eve kapattım. Sonra engelli arkadaşımın babasının tavsiyesiyle para okçuluğa başladım." dedi.

        Sporla hayatının değiştiğini belirten Nihat Türkmenoğlu, katıldığı birçok organizasyonda derece elde ettiğini anlattı.

        Türkmenoğlu, 2020 yılında milli takıma davet edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "O yıl paralimpik oyunları vardı, kendimi hazır hissetmiyordum. Salgından dolayı oyunlar bir yıl ertelenince benim için bir şans doğdu. O bir yılı sürekli kamplarda hocalarımızla çalışarak geçirdik. 2021'de kota yarışlarını kazanarak Tokyo Paralimpik Oyunları'na gitme hakkı kazandım. Benim ilk uluslararası yarışmamdı ve kazanarak paralimpik oyunlarına katıldım. Tokyo Paralimpik Oyunları benim için çok güzel geçti, sıralamalarda 661 puanla rekor kırarak birinci oldum. Final maçında 142-141 yenilerek gümüş madalyada kaldım. Bir yıl sonra düzenlenen dünya şampiyonasında takım arkadaşım Yiğit Caner Aydın ile şampiyon olduk. Bireyselde de 2 Türk finale kalarak bir ilki başardık. Arkadaşım beni yendi ve ikinci oldum."

        - "Hedefimiz Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları"

        Nihat Türkmenoğlu, kariyerinin zirvesindeyken yaşadığı bazı sorunlardan dolayı okçuluğa 2 yıl ara verdiğini belirtti.

        Bu yüzden 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılamadığını anlatan Türkmenoğlu, "Kariyerime yeni bir sayfa açarak yeniden ok atmaya başladım. Güney Kore'de düzenlenecek Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Uzun vadede hedefimiz Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları. Bunun için ilk adımı Aksaray'da attık. Dünya şampiyonasını iyi geçirebilmek için en iyi şekilde hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Bir araç çaldı... Jandarmaya ateş açtı... Öldüren hata!
        Bir araç çaldı... Jandarmaya ateş açtı... Öldüren hata!
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Gökyüzüne açılan evler
        Gökyüzüne açılan evler
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek

        Benzer Haberler

        Aksaray'da 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Aksaray'da 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Otomobilden ses sistemi hırsızlığı kamerada
        Otomobilden ses sistemi hırsızlığı kamerada
        Aksaray'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        Aksaray'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        Çelik kasa hırsızları, aracın kaputundaki göçük sayesinde yakalandı
        Çelik kasa hırsızları, aracın kaputundaki göçük sayesinde yakalandı
        Öznur Cüre Girdi'nin hedefi ikinci kez dünya şampiyonu olmak
        Öznur Cüre Girdi'nin hedefi ikinci kez dünya şampiyonu olmak
        Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı
        Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı