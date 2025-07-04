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        Aksaray'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Aksaray'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:55 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:55
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        Aksaray'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Aksaray'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Kent merkezinde 7 adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar sahte içki ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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