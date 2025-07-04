Aksaray'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Aksaray'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde 7 adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar sahte içki ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.
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