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        Aksaray'da "Kutsal Emanetler" sergisi ziyarete açıldı

        Aksaray'da "Kutsal Emanetler" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 15:17 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:17
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        Aksaray'da "Kutsal Emanetler" sergisi ziyarete açıldı
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        Aksaray'da "Kutsal Emanetler" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 2. Kılıç Arslan Hamamı'ndaki serginin açılışında, kutsal emanetlerin bugün şehre kadar geldiğini söyledi.

        Kutsal emanetleri görmenin insana heyecan verdiğini belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

        "Kutsal emanetlerin manevi yolculuğunun Aksaray'a gelmesi çok anlamlı ve güzel. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Aksaray'da bulunmaktan çok derin bir haz alıyorum. Yanı başımızda Somuncu Baba var. Burada çok büyük huzur var. Ailemize, çocuklarımıza, gençlerimize ve yaşlılarımıza sahip çıkalım. Bu serginin amacı İslam'ın yüceliğini hissetmek. Kalbimizde hissettiklerimizi fiiliyata dökmek önemlidir. Güzel ahlaklı ve şahsiyetli birer insan olmak önemli."

        Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Kumbuzoğlu ile beraberindekiler kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdi.

        Aksaray Belediyesince iş insanı Erol Güzel'in katkısıyla açılan sergide, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) sakalı, saçı ve Kabe örtüleri yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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