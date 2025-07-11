Aksaray'da otomobille çarpışan servis minibüsündeki 8 öğrenci yaralandı

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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