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        Aksaray'da otomobille çarpışan servis minibüsündeki 8 öğrenci yaralandı

        Aksaray'da otomobille çarpışan servis aracındaki 8 öğrenci yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:01 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:12
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        Aksaray'da otomobille çarpışan servis minibüsündeki 8 öğrenci yaralandı
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        Aksaray'da otomobille çarpışan servis aracındaki 8 öğrenci yaralandı.

        Cüneyit Sarı idaresindeki 68 KF 179 plakalı öğrenci servis minibüsü ile Rıdvan Ünal yönetimindeki 68 ACG 990 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, minibüsteki 8 öğrenci yaralandı.

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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