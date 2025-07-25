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        Aksaray'da Kur'an kursuna giden çocuklara açık hava sinema etkinliği düzenlendi

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Kur'an kursuna katılan çocuklar açık hava sinema etkinliğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 10:47 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:28
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        Aksaray'da Kur'an kursuna giden çocuklara açık hava sinema etkinliği düzenlendi
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Kur'an kursuna katılan çocuklar açık hava sinema etkinliğinde bir araya geldi.

        Çulfa Cami İmamı Veysel Kadir Kapan, cami avlusunda kurulan ekranla çocukların ders stresini atmaları ve aileleriyle keyifli vakit geçirmeleri amacıyla açık hava sinema etkinliği düzenledi.

        Kapan, AA muhabirine, cami avlusunda yapılan sinema etkinliğini gelenekselleştireceklerini söyledi.

        Yoğun ders yılından çıkan çocuklara aileleriyle açık hava sinema etkinliğine katılımın yoğun olduğunu belirten Kapan, şöyle konuştu:

        "Kurs öğrencilerimiz ve tüm mahalle çocuklarımızla beraber peygamber efendimizin hayatını konu alan çizgi filmi izledik. Amacımız, çocuklarımızın yoğun ders temposundan ve sınav stresinden uzaklaşarak, aileleriyle keyifli ve unutulmaz anlar yaşamalarını sağlamaktı. Gördüğümüz yoğun ilgi ve yüzlerdeki tebessüm, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Camilerimiz sadece ibadet mekanları değil, aynı zamanda mahallemizin sosyal ve kültürel merkezi olmalıdır. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın camiyle bağlarını güçlendirirken, ailelerin de bir araya gelmesini sağlamak bizler için çok değerli."

        Etkinliğe katılan öğrencilerden Mehmet Ali Köylü ise arkadaşlarıyla açık havada film izlemenin çok güzel olduğunu kaydetti.

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