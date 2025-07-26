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        Aksaray'da "dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis yaralandı

        Aksaray'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan motosikletin çarptığı polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 12:56 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:56
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        Aksaray'da "dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis yaralandı
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        Aksaray'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan motosikletin çarptığı polis memuru yaralandı.

        Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, F.K. (24) idaresindeki plakasız motosikleti durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayarak kaçan F.K, polis memuru Yusuf Ceritlioğlu'na çarptı. Kazada, Ceritlioğlu ile sürücü F.K. yaralandı.

        Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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