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        Aksaray'da tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 15:00 Güncelleme: 26.07.2025 - 15:00
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        Aksaray'da tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        Bıçaklı kavgada M.Y'nin (16) öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 2 şüpheliden anne A.Y. (40) ifadesinin ardından salıverildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y. (14) ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinde dün, tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 14 yaşındaki şüpheli ile annesi gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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