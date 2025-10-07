Robotla sağılan inekler özel yemle ödüllendiriliyor

ABDULLAH DOĞAN - Aksaray'da robotik sağım sistemine sahip modern hayvancılık işletmesinde inovatif yatırımlarla günde 9 ton süt üretiliyor.

Kent merkezine 20 kilometre mesafedeki 500'den fazla büyükbaşı barındıran işletme, iş gücü maliyetini azaltmak ve sütte verim için inovatif yatırımlara karar verdi.

Yurt dışından getirilen 8 robotik sağım ünitesi ve altyapı sistemini entregre eden işletmede, robotik sağım sistemine giren inekler, ödül yemiyle motive ediliyor.

Hayvanın tüm bilgileri, kulağındaki küpe aracılığıyla tanınıyor. Hayvan sağım ünitesine girdiğinde dışarıya çıkamayacağı şekilde kapılar kapanıp sabit kalması sağlanıyor. Ardından hassas robot kolları memelere süt pompalarını yerleştiriyor.

Sistem, otomatik işleyişi sayesinde sütü hijyenik ve el değmeden çekip soğuk zincirle tanklara aktarıyor. Bu yöntem, hem hayvanların stresini azaltıyor hem de verimi artırıyor.

- "Süt veriminde de ciddi artış sağlıyoruz"

İşletme yöneticilerinden Ahmet Çağatay Yapılcan, AA muhabirine, 8 robotla günlük 560 büyükbaş hayvana kadar sağım yapılabildiğini söyledi.

İşletmede 300 hayvanın bu sistemle sağıldığını anlatan Yapılcan, "Yakın zamanda kapasitemizi artıracağız. Robotik sağımın en büyük avantajı, tamamen el değmeden gerçekleşmesi. Bu hem hijyen sağlıyor hem de iş gücünden tasarruf anlamına geliyor. Ayrıca hayvan başına süt veriminde de ciddi artış sağlıyoruz. Karşılığında hem verim hem de işletme verimliliği açısından olumlu sonuçlar alıyoruz." diye konuştu.

Yapılcan, robotların ciddi bir yatırım gerektirdiğine işaret ederek, bakım ve güncelleme işlemleriyle sistemin altyapı gerektirdiğine dikkati çekti.

- Robota koşullandırılan inek sağıma giriyor

Sistemin işleyişinin tam otomasyonla güvenle sağlandığına dikkati çeken Yapılcan, şunları kaydetti:

"Hayvan, sağım ihtiyacını hissettiğinde kendiliğinden robota giriyor. Bu robotun ödül yem sistemi var. Hayvanın süt verimiyle orantılı olarak sağım esnasında önüne kesif yem bırakılıyor. Robot, önce memeleri özel solüsyonla temizliyor. Hayvana 'biz seni sağacağız' mesajı veriliyor ki inek sütünü bıraksın. Ardından otomatik kollar tek tek sağımı başlatıyor. Yaklaşık 42 kilovatlık güçle süt çekiliyor ve el değmeden soğuk zincirde tanklara gönderiliyor. Böylece hijyen en üst seviyede tutuluyor."