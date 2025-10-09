Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Miras bırakacağı araziyi satıp parasıyla cami yaptırdı

        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde tek başına yaşayan 91 yaşındaki Ahmet Köse, çocuklarının ısrarlarına rağmen köye dönmek istememesi üzerine miras bırakacağı mal varlığını satarak cami yaptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 11:31 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Miras bırakacağı araziyi satıp parasıyla cami yaptırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde tek başına yaşayan 91 yaşındaki Ahmet Köse, çocuklarının ısrarlarına rağmen köye dönmek istememesi üzerine miras bırakacağı mal varlığını satarak cami yaptırdı.

        İlçeye bağlı Ozancık köyünde yaşayan, eşi 16 yıl önce vefat eden, 7 çocuk babası Köse, 4 yıl önce son evladının da yanından ayrılmasıyla evde tek başına kaldı.

        Farklı illerde farklı işlerde çalışan, evlenip yuva kuran çocuklarından tekrar köye gelerek yerleşmesini isteyen Köse'nin bu dileği gerçekleşmedi. Köse de çocuklarına miras bırakacağı mal varlığını satışa çıkararak hayır işlerinde kullanmaya karar verdi.

        Köse, evlatlarının karşı çıkmasına rağmen köydeki yaklaşık 200 dönümü bulan arazisinin 170 dönümünü satarak elde ettiği 5 milyon lirayla cami yaptırdı. Köse kalan 30 dönümlük arsayı da satarak cami bakımı için harcamayı planlıyor.

        - "Sattığım arsaları hep kendim almıştım, bana miras kalmamıştı"

        Köse, AA muhabirine, 16 yıl önce eşini kaybettiğini ve zorluklarla mücadele ederek yaşamaya çalıştığını söyledi.

        Gençliğinde inşaatlarda çalıştığını, tarım ve hayvancılıkla uğraşarak geçimini sağladığını belirten Köse, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 4 yıldır tek başıma yaşıyorum. Çocuklarım yanımdan gitti. Hepsinin bir işi var. Ben yalnız kaldım. Çocuklarıma 'yanımdan gitmeyin' diye çok söyledim ama kimse beni dinlemedi. 'Gelin yanımda durun, malım sizin' dedim kimse gelmedi. Ben öldükten sonra çocuklarım arsaları satacaktı, sağlığımda ben sattım. Sattığım arsaları hep kendim almıştım, bana miras kalmamıştı. Arsaların neredeyse hepsini cami inşaatı için sattım."

        Köse, torunlarına da yanında kalmayı teklif ettiğini, karşılığında ev vereceğini taahhüt ettiğini ancak hiçbirinin kabul etmediğini anlattı.

        Çocuklarının satışa karşı çıktığını ancak onları dinlemediğini dile getiren Köse, "Ben ölünce satıp malı çocuklarım yiyecekti, ben de ölmeden önce sattım hayrımı yaptım. Bir de çeşme yaptıracağım inşallah." diye konuştu.

        - "Eksikler için hesaplamalarıma göre 3 milyon lira daha harcayacağım"

        Köse, cami yaptırmak için tarlaları satışa çıkarınca arazilerin çok kıymetlendiğini, bu duruma kendisinin bile şaşırdığını belirtti.

        Cami, lojman ve şadırvan için 5 milyon liradan fazla para harcadığını dile getiren Köse, "Caminin avlusuna taş döşeteceğim, ısıtması, minaresi ve elektrik işleri var. 30 dönüm tarlamı da bu eksikler için satacağım. Eksikler için hesaplamalarıma göre 3 milyon lira daha harcayacağım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat

        Benzer Haberler

        Robotla sağılan inekler özel yemle ödüllendiriliyor
        Robotla sağılan inekler özel yemle ödüllendiriliyor
        Aksaray'da panelvanla çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı
        Aksaray'da panelvanla çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı
        Tuz Gölü'nde yaşanan kuraklık biyolojik çeşitliliği de etkiliyor
        Tuz Gölü'nde yaşanan kuraklık biyolojik çeşitliliği de etkiliyor
        Aksaray'da, 2 askerin şehit olduğu kazada, ölen sivil sayısı 2'ye çıktı
        Aksaray'da, 2 askerin şehit olduğu kazada, ölen sivil sayısı 2'ye çıktı
        Aksaray'da minibüsün çarptığı jandarma aracında yaralanan kişi yaşam mücade...
        Aksaray'da minibüsün çarptığı jandarma aracında yaralanan kişi yaşam mücade...
        Eskil Kaymakamı Uzar'dan Dünya Yaşlılar Günü ziyaretleri
        Eskil Kaymakamı Uzar'dan Dünya Yaşlılar Günü ziyaretleri