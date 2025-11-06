Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da 11 bin fidan dağıtıldı

        Aksaray'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında 11 bin fidan dağıtımı yapıldı.

        Giriş: 06.11.2025 - 12:26 Güncelleme: 06.11.2025 - 12:26
        Aksaray'da 11 bin fidan dağıtıldı
        Aksaray'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında 11 bin fidan dağıtımı yapıldı.

        15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte "Daha Yeşil Bir Aksaray İçin" sloganıyla 11 bin fidan çiftçilere dağıtıldı.

        Aksaray Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefi Beyza Kolbar, gazetecilere, "Fidanlarımızı ücretsiz şekilde dağıtıyoruz. Projenin amacı erozyonu önlemek ve çevre duyarlılığını artırmak." dedi.

