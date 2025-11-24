Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da 5 bin fidan toprakla buluşturuldu

        Aksaray Belediyesince, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 14:30 Güncelleme: 24.11.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da 5 bin fidan toprakla buluşturuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray Belediyesince, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

        Kireçlik mevkisindeki Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, çok sayıda öğretmen ile vatandaşlar katıldı.

        Kumbuzoğlu, etkinliği çok önemli gördüğünü söyledi.

        Dinçer, organizasyonu 2019'dan bu yana devam ettirdiklerini, bugün de 5 bin fidanı toprakla buluşturduklarını dile getirdi.

        Program, protokol üyelerinin ve öğretmenlerin fidan dikmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık

        Benzer Haberler

        'Yan baktın' diyen 4 çocuğun saldırdığı genç bıçaklandı
        'Yan baktın' diyen 4 çocuğun saldırdığı genç bıçaklandı
        Polis uyarıya geldi, "ahtım var, benzin döküp yakacağım" dedi Adeta tanka ç...
        Polis uyarıya geldi, "ahtım var, benzin döküp yakacağım" dedi Adeta tanka ç...
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Aksaray Belediyesi'nin trafiğe kapattığı yol kaza meydanına döndü Yaralı sü...
        Aksaray Belediyesi'nin trafiğe kapattığı yol kaza meydanına döndü Yaralı sü...
        Aksaray'da alevli gece: Geri dönüşüm tesisi alev alev yandı
        Aksaray'da alevli gece: Geri dönüşüm tesisi alev alev yandı
        Abartı egzoz ve standart dışı ışıklı motosiklet sürücüsüne 13 bin 776 lira...
        Abartı egzoz ve standart dışı ışıklı motosiklet sürücüsüne 13 bin 776 lira...