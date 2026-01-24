Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Haberleri

        Aksaray Valisi Duru, Aksaray Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret etti

        Aksaray Valisi Murat Duru ve eşi Elif Duru, Aksaray Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret etti.

        Giriş: 24.01.2026 - 12:57 Güncelleme: 24.01.2026 - 12:57
        Aksaray Valisi Duru, Aksaray Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret etti
        Vali Duru ve beraberindekiler, ziyaret kapsamında merkezde kalan özel bireylerle bir araya geldi.

        Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Duru, gazetecilere, devletin sosyal devlet anlayışı çerçevesinde her zaman özel bireylerin yanında olduğunu söyledi.

        Sevgi, dayanışma ve anlayışla engellerin aşılabileceğini belirten Duru, "Merkezde sunulan eğitim ve mesleki faaliyetler büyük önem taşıyor. Merkezimiz, sosyal devlet anlayışının somut ve kıymetli bir örneği. Arkadaşlarımızla bir araya gelerek onlarla dertleştik. Allah onlardan razı olsun. Biz her zaman arkadaşlarımızın yanındayız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

