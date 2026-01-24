Habertürk
Habertürk
        Aksaray Haberleri

        Aksaray'da devrilen tırın sürücüsü öldü

        Aksaray'da tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 09:43 Güncelleme: 24.01.2026 - 09:43
        Aksaray'da devrilen tırın sürücüsü öldü
        Aksaray'da tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Rıza E. idaresindeki 68 BR 409 plakalı tır, Konya-Aksaray kara yolu Eşmekaya beldesi mevkisinde refüje çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Rıza E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücünün cenazesi, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

