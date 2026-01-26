Aksaray'da ramazan ayı öncesi market ve restoranlarda denetim gerçekleştirildi

Aksaray'da ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim yapıldı. İl Müdürü Ünal Aksoy'un da katılımıyla Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, market ve restoranlarda denetim gerçekleştirdi. Ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran, son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, haksız rekabetin ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesini amaçlıyor. Aksoy, kent genelinde denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.

