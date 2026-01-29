Aksaray'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Acar S. (53) idaresindeki 68 ACR 938 plakalı otomobil, Sevinçli köyü girişinde tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.