        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Haberleri

        Tarihi Sultanhanı Kervansarayı'nda tefrişatı yapılan odalar ziyaretçilerini ağırlıyor

        ZEKERİYA KARADAVUT / AYTEN TOSUN - Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından İpek Yolu üzerinde, hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla 1229'da yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı'nda, tefrişatı yapılarak açılan 10 oda, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkartıyor.

        Giriş: 11.02.2026 - 11:13 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:13
        Tarihi Sultanhanı Kervansarayı'nda tefrişatı yapılan odalar ziyaretçilerini ağırlıyor
        ZEKERİYA KARADAVUT / AYTEN TOSUN - Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından İpek Yolu üzerinde, hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla 1229'da yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı'nda, tefrişatı yapılarak açılan 10 oda, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkartıyor.

        UNESCO tarafından 2014'te Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Sultanhanı Kervansarayı, Konya-Aksaray kara yolunda Sultanhanı ilçesi girişinde bulunuyor.

        Kervansaray, kesme taş malzemeyle örülen duvarları kulelerle desteklenmiş, revaklı avlulu yazlık kısmıyla kapalı holden oluşan iki bölümlü bir plana sahip.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan hibe ile kervansaraydaki mutfak, taht odası, Aladdin Keykubat'ın yatak odası, kütüphane, ahi odası, misafir kabul odası, hamam, şifahane, koku ve sağlık odası, dönemin ruhunu yansıtan eşyalarla tefrişatı yapılarak, ziyaretçilere açıldı.

        Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, AA muhabirine, Sultanhanı Kervansarayı'nın hem Türkiye hem de dünya açısından büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

        Kervansarayın restorasyon sürecini 2020 yılında tamamladıklarını ve ziyaretçilere açtıklarını hatırlatan Solak, şöyle konuştu:

        "Her yıl yaklaşık 500 bine yakın yabancı turist ziyaretçimiz oluyor. Bu sayı her geçen gün artıyor. Kervansarayımızda daha önce halı müzesini ve müze kafemizi açmıştık. Boş 10 odamız vardı. Geçtiğimiz yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettik ve bu odaları özgün şekilde düzenleyebilmek için bir miktar hibe almıştık. Sultanhanı, Anadolu Selçuklu Devleti'nin Anadolu'da attığı en büyük imza. Biz de bu boş odaları dönemindeki kullanışına uygun şekilde mimarlardan oluşan ekiple çalışarak düzenledik. Mutfak, taht odası, Aladdin Keykubat'ın yatak odası, kütüphane, ahi odası, misafir kabul odası, hamam, şifahane, koku ve sağlık odasının tefrişatını yapıp, müze konseptine dönüştürerek, ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk."

        - "Ziyaretçilerimiz zamanda tarihe yolculuk yapıyor"

        Solak, Sultanhanı Kervansarayı'na gelen turistlerin 20-25 dakikada ayrıldığını, ziyarete açılan yeni odalarla bu süreyi uzattıklarını ifade etti.

        Tefrişatı eski eserlerden yaptıklarını aktaran Solak, "Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ziyaretçilerimiz zamanda tarihe yolculuk yapıyor, 1200'lü yılları bire bir yaşıyorlar." diye konuştu.

        - "Herkesin burayı ziyaret etmesini tavsiye ediyorum"

        Ziyaretçilerden Ali Söylemez ise yapılan restorasyon ve dekorasyon çalışmalarını çok beğendiğini ifade etti.

        Tarihi dokunun orijinaline uygun şekilde yansıtıldığını görmenin çok güzel olduğunu aktaran Söylemez, "Yeni açılan odalar çok güzel. Geçmişimizi ve kültürümüzü tanımak için herkesin burayı ziyaret etmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Ziyaretçilerden Mustafa Çalışkan da kervansarayı gezerken adeta tarihe yolculuk yaptıklarını, mekanı çok beğendiğini kaydetti.

