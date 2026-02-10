Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:Aksaray
Hakemler:Kadir Girente, Zafer Özmen
Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Strunjak, Ayşe Çürük, Czyrnianska, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Nilsu Şen, Sara Lozo, Enweonwu, Lila Şengün, Ece Hitayca)
Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Arelya Karasoy, Aslı Kalaç, Eda Erdem Dündar, Ana Cristina, Fedorovtseva (Gizem Örge, Orro, Milenkovic, Dicle Nur Babat)
Setler: 14-25, 19-25, 25-16, 19-25
Süre: 103 dakika (21, 30, 23, 29)
AKSARAY
