        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Haberleri

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 17:38 Güncelleme: 10.02.2026 - 17:38
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Salon:Aksaray

        Hakemler:Kadir Girente, Zafer Özmen

        Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Strunjak, Ayşe Çürük, Czyrnianska, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Nilsu Şen, Sara Lozo, Enweonwu, Lila Şengün, Ece Hitayca)

        Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Arelya Karasoy, Aslı Kalaç, Eda Erdem Dündar, Ana Cristina, Fedorovtseva (Gizem Örge, Orro, Milenkovic, Dicle Nur Babat)


        Setler: 14-25, 19-25, 25-16, 19-25

        Süre: 103 dakika (21, 30, 23, 29)





        AKSARAY

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

