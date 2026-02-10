Canlı
        Aksaray Haberleri

        Aksaray'da otomobiller çarpıştı 2 kişi yaralandı

        Aksaray'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 15:23 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:23
        Aksaray'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Yusufcan M. idaresindeki 68 ABU 346 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde Eyüp T. yönetimindeki 06 ET 2315 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlanrda bulunan A.M. ve H.M. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

