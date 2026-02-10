Aksaray'da otomobiller çarpıştı 2 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yusufcan M. idaresindeki 68 ABU 346 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde Eyüp T. yönetimindeki 06 ET 2315 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlanrda bulunan A.M. ve H.M. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

