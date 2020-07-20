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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

Aksaray'da şarampole takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Aksaray’da şarampole takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Aksaray’ın merkeze bağlı Yuva Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Helvadere beldesinden Aksaray istikametine seyreden Miraç Koç (26) idaresindeki 68 AAB 282 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kazanın ardından tekeri, kaputu ve içindeki koltuğu dahi yerinden çıkarak adeta hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü ve Ali O. (24), Onur A. (26) ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber veridi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, otomobil sürücüsü Miraç Koç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan diğer 2 gencin de durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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