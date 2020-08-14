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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 18 yaralı

İHA

Aksaray'da otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Aksaray’da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 18 yaralı

Aksaray’da otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı.
Kaza, Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk Bulvarı Acem Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan çıkan Cihat B. yönetimindeki yabancı plakalı Mercedes marka otomobil, Fatih Mahallesi istikametine yolcu taşımacılığı yapan Hayati A. idaresindeki 68 S 0663 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yola yan devrilirken otomobil ve minibüste bulunan toplam 18 kişi yaralandı. Kazayı görev çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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