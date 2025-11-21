Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Aksaray – Ihlara Vadisi Kaç Kilometre? Aksaray – Ihlara Vadisi Arası Mesafe Ne Kadar, Ne Kadar Sürede Gidilir?

        Aksaray – Ihlara Vadisi Kaç Kilometre? Aksaray – Ihlara Vadisi Arası Mesafe Ne Kadar, Ne Kadar Sürede Gidilir?

        Aksaray ile Ihlara Vadisi arasında yolculuk planlayanlar için sıkça merak edilen soruların başında Aksaray – Ihlara Vadisi kaç km, Aksaray – Ihlara Vadisi mesafe ne kadar ve Aksaray – Ihlara Vadisi ne kadar sürede gidilir yer alıyor. İç Anadolu Bölgesi'nin eşsiz doğal güzelliklerinden biri olan Ihlara Vadisi, Aksaray merkezine oldukça yakın konumda yer alıyor ve hem doğa yürüyüşleri hem de tarih meraklıları için popüler bir gezi rotası sunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 15:32 Güncelleme: 21.11.2025 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray – Ihlara Vadisi Kaç Kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray – Ihlara Vadisi Kaç Kilometre?

        Aksaray – Ihlara Vadisi kaç km sorusuna yanıt verirken mesafeyi kara yolu üzerinden hesaplamanın daha doğru olacağını söylemek gerekir. Aksaray şehir merkezinden Ihlara Vadisi’ne olan mesafe yaklaşık 75 ila 80 kilometre civarındadır. Bu kısa mesafe sayesinde Aksaray’dan günübirlik gezi yapmak isteyenler için Ihlara Vadisi oldukça uygun bir lokasyondur. Yolculuk sırasında Nevşehir ve Güzelyurt ilçelerinden geçilen rota, hem manzaralı hem de sürüş açısından rahat bir güzergâh sunar. Aksaray – Ihlara Vadisi kaç km sorusunun beraberinde de konuyla bire bir ilişkili olarak Aksaray – Ihlara Vadisi mesafe ne kadar sorusu gelir.

        Aksaray – Ihlara Vadisi Mesafe Ne Kadar?

        Seyahat öncesinde Aksaray – Ihlara Vadisi mesafe ne kadar sorusunu bilmek, yolculuk süresinin ve planlamasının daha kolay yapılmasını sağlar. Bu güzergahın kara yolu mesafesi yaklaşık 75 ila 80 km olup, trafik ve yol koşullarına bağlı olarak değişir. Bu mesafe, Aksaray’dan Ihlara Vadisi’ne araçla seyahat edenler için kısa bir yolculuk anlamına gelir. Kuş uçuşu mesafesi ise hemen hemen aynı olup, doğal güzellikleri görmek ve yürüyüş yapmak isteyenlerin rotasını planlaması için yeterli bir bilgi verir.

        Ihlara Vadisi, yaklaşık 14 kilometre uzunluğunda bir kanyon olarak bilinir ve Melendiz Çayı boyunca uzanır. Vadideki yürüyüş parkurları ve tarihi kaya kiliseleri sayesinde ziyaretçiler hem doğa hem de tarih ile iç içe bir deneyim yaşar. Bu nedenle Aksaray – Ihlara Vadisi mesafe ne kadar sorusunun yanıtını bilmek, vadide ne kadar süre geçirileceğini ve ayrıca dönüş planını yapmayı kolaylaştırır.

        Aksaray – Ihlara Vadisi Ne Kadar Sürede Gidilir?

        Aksaray – Ihlara Vadisi ne kadar sürede gidilir sorusuna cevap verirken yol koşulları ve araç türü belirleyici olur. Karayolu ile seyahat eden bir araç için Aksaray’dan Ihlara Vadisi’ne yolculuk ortalama 1 saat 15 dakika – 1 saat 30 dakika civarında sürer... Yol boyunca manzaralı köyler ve doğal alanlar yer aldığından, sürüş sırasında kısa molalar verilebilir. Otobüs veya minibüs ile yapılan yolculuklarda süre benzer olup, toplu taşıma kullanımı ve duraklamalarla birlikte yaklaşık 1,5 saat sürebilir. Vadinin başlangıç noktasına ulaştığınızda, yürüyüş ve gezi planınızı da hesaba katarak toplam gezinin süresini belirleyebilirsiniz. Ihlara Vadisi, özellikle bahar ve yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrar; bu nedenle Aksaray – Ihlara Vadisi ne kadar sürede gidilir sorusunu planlarken trafik durumunu göz önünde bulundurmak faydalı olur. Vadideki yürüyüş parkurlarının uzunluğu ve zorluk seviyesi de gezi süresini etkileyen faktörler arasında yer alır.Sonuç olarak Aksaray’dan Ihlara Vadisi’ne seyahat hem kısa hem de kolay bir yolculuk olarak planlanabilir. Yolculuk öncesinde Aksaray – Ihlara Vadisi kaç km, Aksaray – Ihlara Vadisi mesafe ne kadar ve Aksaray – Ihlara Vadisi ne kadar sürede gidilir sorularına dair bilgilerle planlama yapmak, vadide geçireceğiniz zamanı en verimli şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Ihlara Vadisi, hem doğa yürüyüşü hem de tarih keşfi için ideal bir rota sunar ve Aksaray’a yakınlığı sayesinde günübirlik geziler için de uygun bir seçenek oluşturur.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!