Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Aksaraylı çiftçi, saman balyaları tilki yavruları arasında buldu

        Aksaraylı çiftçi, saman balyaları tilki yavruları arasında buldu

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde çiftçi Sebahattin Uğur, saman balyaları arasında bulduğu 4 tilki yavrusunu şırıngayla süt vererek besliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 15:43 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Gümüşdüğün köyünde süt çiftliği sahibi Sebahattin Uğur, saman balyalarının arasında 4 tilki yavrusu buldu.

        2

        Yeni doğmuş yavruları sahiplenen Uğur, tilkileri şırıngayla süt ve su vererek besliyor.

        3

        Sebahattin Uğur, gazetecilere, saman balyalarını kontrol ederken minik yavruları gördüğünü söyledi.

        4

        Yavruları, annelerini göremeyince çiftlikteki binaya götürdüğünü belirten Uğur, şöyle konuştu:

        "Çok savunmasız ve aç görünüyorlardı. Yavruları şırıngayla besliyorum. Balyaların oraya tekrar bırakıp kameradan annesinin gelip gelmediğini kontrol edeceğim.

        5

        Gelmezse elimle beslemeye devam edip evcilleştirmeyi düşünüyorum. Süt sağım merkezimde süt sorunu da yaşamadığım için şimdi onları şırıngayla ve bir kaba süt koyarak besliyorum. Onlara geçici olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz."

        #tilki yavrusu
        #Aksaraylı çiftçi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adana'da korkunç kaza! 5 can kaybı var
        Adana'da korkunç kaza! 5 can kaybı var
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        5 ay önce evlendi... Baba olacaktı... Magandaları uyardı katledildi!
        5 ay önce evlendi... Baba olacaktı... Magandaları uyardı katledildi!
        Çoban ile eşeğinin hazin sonu!
        Çoban ile eşeğinin hazin sonu!
        Volkan Konak'a veda günü
        Volkan Konak'a veda günü
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
        Macaristan'a "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı
        Macaristan'a "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Mustafa Kayhan'ın ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Kayhan'ın ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte canlı maçlar...
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte canlı maçlar...
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!