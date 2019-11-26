Akşener: BBG evine çevirdiniz

İYİ Parti lideri Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.

"Külliye'ye giden CHP'li" tartışmasına değinen Akşener, "Havayı, suyu, toprağı kirletenler kadar siyaseti kirletenleri de takip ederiz. Millet çare bekliyor, bunların yaşattıklarına bakın. Siyaset kurumunu kim nasıl kirletiyor bir gün öğreneceğiz. Vatandaşın derdine sebep olanları merak ediyoruz. Ekranları BBG evine çevirdiniz" ifadelerini kullandı.

Akşener, konuşmasında, "Son günlerde CHP'yi merkez alan bir tartışma yaşanıyor. Muhalefet partilerinin sağlığıyla zerre ilgilenmeyen yandaş medyanın tavrı ilgimi çekti. Gerçeklerin bir gün mutlaka gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu var. Kim kimin kaynağı, siyaset kurumunu kim kirletiyor öğreneceğiz. Siyaset milletin huzuru için yapılır. İYİ Parti için bu yanıyla ilgilidir. O oraya gitti, bu buraya gitti gibi dedikodularla uğraşacaklarına milletimizin ayağına gitseler gerçek tabloyu görecekler. Ama yapmıyorlar, hiç düşünmüyorlar. Mesele vatandaş olunca gökyüzüne bakıp ıslık çalıyorlar. Boş işlerle, kumpaslarla uğraşacağınıza bu işlere çare bulun" ifadelerini kullandı.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşın sırtına yeni yükleri bindirenlerle ilgileniyoruz. Kimin kiminle görüştüğünü vatandaşa dokunuyorsa dikkat deriz. Bizim siyaset anlayışımızda ikbal hesaplarıyla dümen çevirmek yoktur. Madem Saray'a gidenleri konuşuyoruz, Kim Saray'a gitti de Erdoğan'ı ikna etti de santral bacalarına filtre takılmasını engelledi onu merak ediyorum. Saray'a kim gitti de Sayın Erdoğan'ı elektriğe, doğalgaza yüzde 70 zam yapmasına ikna etti onu merak ediyorum. Saray'a kim gitti de Sayın Erdoğan'ı Tank Palet Fabrikası'nı Katarlılara satmaya ikna etti onu merak ediyorum. Saray'a kim gitti de Sayın Erdoğan'ı teröristi devlet televizyonuna çıkarmayı ikna etti onu merak ediyorum."

TARIM ELEŞTİRİLERİ

"Türkiye'nin en büyük şanssızlığı 17 yıldır geleceği planlayamayan bir iktidar tarafından yönetilmesidir" diyen Meral Akşener, "Türkiye'nin kaderini ucube bir sisteme bağladılar. Bu sistemle Türkiye'yi çukurdan çıkarmaları imkansız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemizi getirdiği nokta bu. Toprağa sırtlarını döndüler. Son 10 yılda çiftçi sayımız yüzde 38 düştü. Tarım alanlarımızın yüzde 12'sini yitirdik. Hollanda kadar tarım alanını kaybettik. Tarımı ölen ülkenin medeniyeti de ölüyor. Gelişmiş ülkeler teknolojik gelişmelerin yanına tarımsal gelişmeleri de ekliyorlar. Dünya tarım gerçeğinin farkında. Stratejik bir alan olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

Tarıma ilişkin eleştirilerini sürdüren Akşener, şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan 15 yıl aradan sonra ilk kez 3. Tarım Şurası'nda uzun uzun nutuk attı. İktidara geldiklerinde tarımsal üretim 37 milyar liraysa bugün 200 milyar liraya çıkmış. Çiftimizin borcu ise 2 milyar 600 milyon lirayken, bugün 45 kat artmış ve 119 milyar liraya ulaşmış. Üretim 6 kat, borç 45 kat artmış. Tarımda AK Parti'nin el attığı her şey zarar ediyor. Şeker fabrikaları ve ÇAYKUR. Varlık Fonu'na devredildiği günden bu yana zarar açıklıyor. 1 milyon aile çiftçiliği bırakmış. "