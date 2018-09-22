Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün, "Mahrem imamlar" ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 19 Üsteğmen ile 1 Teğmen olmak üzere 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ŞÜPHELİLERİN HEPSİ AKTİF GÖREVDE

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre gözaltına alınan şüphelilerin hepsinin aktif görevde olduğu öğrenildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce devam ettiği belirtildi.

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