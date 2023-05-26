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Haberler Gündem Trafik Akülü sandelyesi ilerleyen engelli kamyon kurbanı
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Akülü sandelyesi ilerleyen engelli kamyonun altında kaldı

İstanbul'da 80 yaşındaki engelli Kerim Gönderiç, caddede akülü sandalyesi ile ilerlediği sırada nakliye kamyonunun altında kalarak can verdi. Kaza sonrası şoka giren kamyon şoförü ambulansta tedavisi tamamlandıktan sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

Akülü sandelyesi ilerleyen engelli kamyon kurbanı
DHA

İstanbul'da, akülü sandelyesi ile nakliye kamyonunun altında kalan engelli Kerimi Gönderiç (80), hayatını kaybetti.

Kaza saat 14.30 sıralarında Sancaktepe ilçesi Meclis Mahallesi Eski Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Engelli Kerim Gönderiç, akülü sandalyesi ile cadde üzerinde ilerliyordu.

İddiaya göre, aynı yönde ilerleyen nakliye kamyonunun şoförü Güvenç Güner, caddede durakladığı sırada akülü aracıyla sola doğru manevra yapan Gönderiç, bir anda hareket eden kamyonun altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Gönderiç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede hayatını kaybetti.

Kaza sonrası şoka giren kamyon şoförü ambulansta tedavisi tamamlandıktan sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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