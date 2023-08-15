Al-Hilal'in Neymar'ı ikna ettiği sözleşmenin detayları
Al Hilal, Paris Saint-Germain'den kadrosuna katmaya hazırlandığı Neymar'a tarihi bir kontrat vermeye hazırlanıyor
Yeni sezona sürpriz Lorient beraberliğiyle başlayan PSG'de kadro dışı kalan Kylian Mbappe yeniden takıma dönerken, Neymar ise yol ayrımına geldi.
Brezilyalı yıldızın Jorge Jesus’un çalıştırdığı Suudi Arabistan takımı Al-Hilal ile anlaşmaya yakın olduğu belirtilirken, 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Fransız basınından L’Equipe’te yer alan haberde PSG’nin Neymar’ın transferiyle beraber 90 milyon euro kazanacağı belirtildi.
Sakatlığından ötürü son resmi maçını Mart ayında oynayan Neymar, rekonstrüktif ayak bileği bağ ameliyatı geçirmişti.
TARİHİ KONTRAT
Foot Mercato'nun haberine göre; Al-Hilal'in Neymar'ı ikna ettiği sözleşmenin detayları şöyle:
• 2 yıllık sözleşme
• 120 milyon euro yıllık ücret
• Neymar'a tahsis edilen özel uçak
• Lüks malikane