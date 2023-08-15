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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Al-Hilal'in Neymar'ı ikna ettiği sözleşmenin detayları - Galatasaray Haberleri

        Al-Hilal'in Neymar'ı ikna ettiği sözleşmenin detayları

        Al Hilal, Paris Saint-Germain'den kadrosuna katmaya hazırlandığı Neymar'a tarihi bir kontrat vermeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 10:02
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        Yeni sezona sürpriz Lorient beraberliğiyle başlayan PSG'de kadro dışı kalan Kylian Mbappe yeniden takıma dönerken, Neymar ise yol ayrımına geldi.

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        Brezilyalı yıldızın Jorge Jesus’un çalıştırdığı Suudi Arabistan takımı Al-Hilal ile anlaşmaya yakın olduğu belirtilirken, 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

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        Fransız basınından L’Equipe’te yer alan haberde PSG’nin Neymar’ın transferiyle beraber 90 milyon euro kazanacağı belirtildi.

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        Sakatlığından ötürü son resmi maçını Mart ayında oynayan Neymar, rekonstrüktif ayak bileği bağ ameliyatı geçirmişti.

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        TARİHİ KONTRAT

        Foot Mercato'nun haberine göre; Al-Hilal'in Neymar'ı ikna ettiği sözleşmenin detayları şöyle:

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        • 2 yıllık sözleşme

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        • 120 milyon euro yıllık ücret

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        • Neymar'a tahsis edilen özel uçak

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        • Lüks malikane

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        • 80 bin euro galibiyet primi

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        • Suudi Arabistan'ı tanıtan her hikaye ve gönderi için 500 bin euro

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