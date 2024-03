Al Pacino'dan anı kitabı

Al Pacino, hayatını ve Hollywood'daki kariyerinin gelişimini bugüne kadar hiç anlatmadığı yönüyle ele aldığı bir kitap çıkarıyor. Ekim ayında yayımlanacak olan anı kitabının adı, 'Sonny Boy'.

'Baba' (The Godfather), 'Yaralı Yüz' (Scarface), 'Esrar Bitti' (The Panic in Needle Park) gibi ünlü filmlerdeki performansıyla hafızalarda yer edinen 83 yaşındaki usta oyuncu, Güney Bronx'taki çocukluğundan başlayarak, New York'un ünlü Sahne Sanatları Lisesi'nde geçirdiği yılları, 1960'lar ve 1970'ler boyunca şehrin tiyatro sahnesindeki zamanlarını ve son olarak da Hollywood'daki büyük çıkışını bu kitapta anlattı.

Yayıncı Penguin Press, kitabı, "Korkacak ve saklayacak hiçbir şeyi kalmayan bir adamın anıları" olarak tanıttı.

People Dergisi'ne konuşan Pacino; "Sonny Boy'u hayatımda gördüklerimi ve yaşadıklarımı ifade etmek için yazdım. Bu yolculuğu, oyunculuğun bana neler yaptırdığını ve açtığı dünyaları düşünmek, inanılmaz derecede kişisel ve aydınlatıcı bir deneyim oldu" dedi.