Al Riyadh: 1 - Al Shabab: 3 | MAÇ SONUCU
Suudi Arabistan Pro Lig'in 32. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, deplasmanda Al Riyadh'ı 3-1 mağlup etti. Musab Aljuwayr, Haroune Camara ve Cristian Guanca'nın golleriyle kazanan Fatih Terim'in öğrencileri, puanını 57'ye çıkardı.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 32. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, deplasmanda Al Riyadh'a konuk oldu.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki karşılaşmayı kazanan 3-1'lik skorla Al Shabab oldu.
Fatih Terim'in öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 15'te Musab Aljuwayr, 44'te Haroune Camara ve 90+2. dakikada Cristian Guanca attı.
Al Riyadh'ın golünü ise 29. dakikada penaltıdan Bernard Mensah kaydetti.
Bu sonuçla 6. sıradaki Al Shabab puanını 57 yaptı. Al Riyadh ise 38 puanla 9. sırada yer aldı.