Al Shabab: 2 - Al Qadsiah: 3 | MAÇ SONUCU

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 20. haftasında konuk ettiği El Kadisiyah'a 3-2 mağlup oldu.

Al Shabab Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 16. dakikada Cristian Guanca'nın golüyle 1-0 önde tamamladı.

Julian Quinones'in 49. dakikadaki golüyle beraberliği yakalayan El Kadisiyah, Haroune Camara'nın 68. dakikada attığı golle bir kez daha geriye düşse de 83. dakikada Ali Abdullah Hazzazi'nin golüyle yeniden skoru eşitledi.