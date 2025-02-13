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        Haberler Spor Futbol Al Shabab: 2 - Al Qadsiah: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Al Shabab: 2 - Al Qadsiah: 3 | MAÇ SONUCU

        Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 20. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, evinde Al Quadisiya'ya 3-2 yenildi. İki kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Al Shabab, 32 puanda kaldı. Al Quadisiya ise puanını 44'e yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 20:39 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:48
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        Fatih Terim'li Al Shabab, evinde mağlup!
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        Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 20. haftasında konuk ettiği El Kadisiyah'a 3-2 mağlup oldu.

        Al Shabab Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 16. dakikada Cristian Guanca'nın golüyle 1-0 önde tamamladı.

        Julian Quinones'in 49. dakikadaki golüyle beraberliği yakalayan El Kadisiyah, Haroune Camara'nın 68. dakikada attığı golle bir kez daha geriye düşse de 83. dakikada Ali Abdullah Hazzazi'nin golüyle yeniden skoru eşitledi.

        90+6. dakikada tekrar sahneye çıkan Quinones skoru belirleyen golü attı ve El Kadisiyah mücadeleyi 3-2 kazandı.

        Konuk ekipte Pierre-Emerick Aubameyang, 79. dakikada kırmızı kart gördü.

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