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Alaattin Çakıcı kimdir? Tahliye af mı edildi? Alaattin Çakıcı suçu neydi?

Alaattin Çakıcı kimdir sorusu bugünün gündemine oturdu. Türk organize suç örgütü lideri olarak bilinen Trabzon ilinin Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğan Alaattin Çakıcı tahliye mi edildi? Af mı edildi? Merak edilen soruların yanıtları. İşte Alaattin Çakıcı'nın kısaca hayatı

Alaattin Çakıcı

Alaattin Çakıcı bugün Türkiye'nin gündeminde olan isimdi. İnfaz yasası düzenlemesi ile Alaattin Çakıcı'nında tahliye olacağı haberleri doğrultusunda sosyal medyada günün tartışma konusu oldu. Peki, Alaattin Çakıcı kimdir? İşte kısaca hayatı...

ALAATTİN ÇAKIŞI KİMDİR?

 Alaattin Çakıcı 20 Ocak 1953 tarihinde doğdu. 67 yaşındadır. Trabzon ilinin Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğmuştur. Evlilikleri ise Nuriye Uğur Kılıç (1991–1994) ile oldu.

ALAATTİN ÇAKIŞI SUÇU NEYDİ?

Türk organize suç örgütü lideri olarak tanındı. Alaattin Çakıcı, 17 Ağustos 1998'de Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalanmıştı. Çakıcı'nın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17.000 dolar çıkmıştı

  • Gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek davasında üç yıl dört ay hapis cezası verildi.
  • 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü Lokali'ne yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan üç yıl dört ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl dokuz ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu.
  • Borsacı Adil Öngen'in arabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak on yıl on ay cezaya çarptırıldı.
  • Uludağ'da 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kılıç'ın Çakıcı'ya söylediği "Öcalan senden daha şerefli" sözü nedeni ile tahrik indirimi yaptı ve neticede Çakıcı'ya 19 yıl iki ay hapis cezası verdi.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.

TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak

TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesinin ardından tahliye olması beklenen Alaattin Çakıcı cezaevinde tüm hazırlıklarını yaptı ve kararın Resmi Gazetede yayınlanmasını bekliyor.

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