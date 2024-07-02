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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alacak verecek tartışması... Otelde cinayet! | Son dakika haberleri

        Kuşadası'nda otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!

        Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada otel sahibi olduğu öğrenilen Gökhan Özçelik, tabancayla vurularak öldürüldü. Şüpheli A.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 09:34 Güncelleme: 02.07.2024 - 09:51
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        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
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        Aydın'da olay, dün saat 18.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Turizm Sokak’ta bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre alacak meselesi yüzünden otel sahibi olan Gökhan Özçelik ile A.D. arasında tartışma çıktı.

        ARBEDE SIRASINDA KARNINDAN VURULDU

        DHA'da yer alan habere göre yaşanan arbede sırasında Gökhan Özçelik, tabanca ile karnından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Özçelik, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli A.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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        #Aydın
        #Kuşadası
        #Son dakika haberler
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