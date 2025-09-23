Ege Bölgesi’nin incisi olarak bilinen Alaçatı, Çeşme ilçesine bağlı turistik bir beldedir. Doğal güzellikleri, tarihi taş evleri, butik otelleri, lezzetli Ege mutfağı ve dünyaca ünlü rüzgâr sörfü plajlarıyla öne çıkar. Sayısız güzelliğiyle Ege ruhunu en iyi şekilde yansıtır. Bilhassa yaz aylarında hareketlenir ve yerli, yabancı sayısız turiste ev sahipliği yapar. Peki Alaçatı nerede? Hangi özelliklere sahip?

ALAÇATI NEREDE?

Alaçatı nerede? Türkiye’nin batısında, Ege Denizi kıyısında, İzmir ilinin Çeşme ilçesi sınırlarında yer alır. Bu turistik mahalle, Ege ruhunun özelliklerini çok fazla içerir.

Alaçatı hangi şehirde? İzmir şehrinde yer alan Alaçatı, ülkemizin en büyük ve gelişmiş metropollerindendir. Ege Bölgesi’nin turizm başkenti sayılmasıyla dikkat çeker.

Alaçatı hangi ilde? Alaçatı, İzmir iline bağlıdır. İzmir il sınırları içinde yer almasıyla Ege tatili için en öne çıkan destinasyonlar arasına girmiştir. Yerli ve yabancı turistler için kolayca ulaşılan ve tercih edilen bir tatil noktasıdır.