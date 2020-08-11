Alaçatı’da 5 mekan daha kapatıldı

Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Çeşme Kaymakamlığı, tatil için Çeşme Alaçatı'ya gelenlerin tatillerini güvenle geçirebilmeleri için bölgedeki otellerin, beach'lerin ve eğlence mekanların koronavirüs tedbirlerine uyup uymadıklarına yönelik kontrollerini arttırdı.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre; koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sezonu geç açan mekanları özellikle bayramda turistlerin akınına uğradı. Bu dönemde kontrollerini iyice sıkılaştıran Çeşme Kaymakamlığı, birçok ünlü mekanın salgına karşı uymaları gereken kuralları yerine getirmediğini tespit etti.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada: Çeşme İlçe Hıfzısıhha Kurulunun 10.08.2020 tarihli ve 2020/75 sayılı kararı ile; İlçemizde faaliyet gösteren 5 işletmenin toplum sağlığı için tehlike arz eden eylemlerinin/faaliyetlerinin devamlılık gösterdiği anlaşıldığından, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 261. ve 282. maddesi uyarınca (15) gün süre ile kapatılmasına karar verilmiştir. Söz konusu işyerleri 11.08.2020 tarihi itibariyle kapatılmıştır.” İfadeleri kullanıldı.

10 gün önce Ukraynalı ünlü model Daria Kyryliuk ve arkadaşlarının, Alaçatı Momo Beach'in koruma görevlileri tarafından dövülmesinin ardından Momo'nun yanı sıra Rise n Shine, Tren Ayayorgi, Alaçatı Kafası, Zilly Port ve Shu adlı mekanlar sosya mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle kapatılmıştı.