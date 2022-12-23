Vefatının birinci yılında anılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Alaeddin Yavaşca anılıyor - Magazin haberleri
ABONE OL

Alaeddin Yavaşca anılıyor

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, vefatının birinci yılında yad ediliyor

Alaeddin Yavaşca anılıyor - Magazin haberleri
Vefatının birinci yılında anılıyor
0:00 / 0:00
AA

Klasik Türk Müziği sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, geçtiğimiz yıl aralıkta hayatını kaybetmişti. 95 yaşında vefat eden Yavaşca’nın cenazesi, AKM’deki ilk törenin ardından Beşiktaş’ta bulunan Yahya Efendi Türbesi’nde toprağa verilmişti. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, ölümünün birinci yılında anılıyor.

DOKTORLUK VE YÖNETİCİLİK YAPTI

Tam adı 'Mehmet Alaeddin' olan Klasik Türk müziği sanatçısı Alaeddin Yavaşca, Kilis'te 1 Mart 1926'da şair Yavaşcazade Sezai Efendi'nin torunu, Hacı Cemil Efendi ile Kınoğlu Kadri Efendi'nin kızı Enver Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi.

Yavaşca, Kemaliye İlkokulunda eğitim hayatına başlayarak Kilis Ortaokulu'ndan mezun oldu. Konya Lisesi'nde başladığı lise eğitimini 1945'te İstanbul Erkek Lisesi'nde birincilikle tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1951'de mezun olan sanatçı, vatani görevini Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde yaptı.

Alaeddin Yavaşca, Haseki Hastanesi, Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi, Zeynep Kamil Doğumevi, Taksim İlk Yardım Hastanesi ve Şişli Etfal Hastanesi gibi birçok hastanede doktorluk ve yöneticilik yaptı.

KEMAN DERSİ ALMAYA BAŞLADIĞINDA 8 YAŞINDAYDI

Yavaşca, Kilis'te henüz 8 yaşındayken Zihni Çelikalp'ten keman dersleri aldı.

Üniversite yıllarında Saadettin Kaynak, Münir Nureddin Selçuk, Hüseyin Sadeddin Arel, Dede Süleyman Erguner, Hakkı Süha Gezgin, Fehmi Tokay, Artaki Candan ve Salih Murat Uzdilek'in musiki bilgisinden istifade eden sanatçı, İstanbul Belediye Konservatuvarı, İleri Türk Musikisi Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Korosu'nda icra yeteneğini ve musiki bilgisini geliştirdi.

İstanbul Radyosu'nun açtığı imtihanı 1950'de kazanan usta sanatçı, zamanla Türkiye radyolarında ve TRT bünyesinde danışma, denetleme ve repertuvar kurullarında üyelik ve başkanlık görevlerini üstlendi.

Türk musikisinde devlete bağlı ilk konservatuvarın kurucuları arasında yer alan Yavaşca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türk Musikisi Araştırma, Değerlendirme ve İnceleme Kurulu'nda ve Devlet Planlama Teşkilatı'nın Türk Musikisi Eğitimi Komisyonu üyeleri arasında yer aldı.

'TBMM ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Alaeddin Yavaşca, emekli olana kadar İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini sürdürdü. Birçok üniversitede fahri doktora unvanı alan usta sanatçı, 1991'de "Devlet Sanatçısı" olarak ödüllendirildi.

Çeşitli alanlarda 250'yi aşkın ödüle layık görülen Yavaşca, 2008'de müzik alanında "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü", 2010'da sanat dalında "TBMM Üstün Hizmet Ödülü"nü aldı.

Ayin-i Şerif'ten çocuk şarkısına uzanan geniş bir yelpazede, 647 besteye imza atan Yavaşca, 9 bestekara ait 21 esere ara nağme yaptı. Bestelerinin birçoğu radyo repertuvarında, plak ve kasetlerde yer alan sanatçı, yaşamı boyunca yurt içi ve yurt dışında birçok konsere imza attı.

"Türk Musikisi'nde Kompozisyon ve Beste Biçimleri" adlı kitabı kaleme alan sanatçıyla ilgili Hasan Oral Şen ve Sinan Sipahi biyografi kitabı, Taner Çağlayan da şiir kitabı yazdı.

Usta sanatçı, 1952'de "Tahir ile Zühre" ve "Arzu ile Kamber" filmlerinin şarkılarını Müzeyyen Senar ile okudu. Sadi Işılay'ın 1956'da çektiği "Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi" filminin şarkılarını seslendiren Yavaşca, 1961 yapımı "Gönülden Gönüle" filminin şarkısını yaptı ve eserde yer alan şarkıları yorumladı.

İstanbul'da 23 Aralık 2021'de hayatını kaybeden Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, Beşiktaş'taki Yahya Efendi Türbesi Haziresi'nde toprağa verildi.

Fotoğraflar: AA, DHA

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yasemin Özilhan'dan duvar üzerinde sohbet - Magazin haberleri
MAGAZİN Duvar üzerinde sohbet
Ezgi Mola: Bir yardımsever sayesinde üniversiteyi burslu okudum - Magazin haberleri
MAGAZİN "Bir yardımsever sayesinde üniversiteyi burslu ...
Hadise'den göz kamaştıran pozlar! Pembe ceketiyle yayınladığı fotoğraflarına yorum yağdı!
MAGAZİN Hadise'den göz kamaştıran pozlar!
Aslı Hünel'den Merve Boluğur ile Mert Aydın'a: Bir daha nikah şahitleri olmam - Magazin haberleri
MAGAZİN "Bir daha nikah şahitleri olmam"
Gonca Vuslateri'den Büşra Pekin'e iltifat: Taş gibi kadın - Magazin haberleri
MAGAZİN Gonca'dan Büşra'ya iltifat: Taş gibi kadın
Didem Soydan'dan takipçisine sert tepki! Ünlü modelin sözleri sosyal medyada çok konuşuldu!
MAGAZİN Didem Soydan'dan takipçisine sert tepki!
Yağmur Tanrısevsin: Gereken açıklamayı yaptığımı düşünüyorum - Magazin haberleri
MAGAZİN "Gereken açıklamayı yaptığımı düşünüyorum"
Hazar Ergüçlü'den 'Onur Ünlü' sorularına yanıt: Konuşulması gereken her şeyi konuştuk - Magazin haberleri
MAGAZİN "Konuşulması gereken her şeyi konuştuk"
Hafsanur Sancaktutan ayrılık iddiası sonrası tek başına kafa dinleyecek! Denizcan Aktaş... - Magazin haberleri
MAGAZİN "Tek başıma birkaç günlüğüne kaçacağım"
Eda Taşpınar: Her şeyi anlık yaşıyorum - Magazin haberleri
MAGAZİN "Her şeyi anlık yaşıyorum"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.