        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Alaettin Çekici: Bana şans veren hocama teşekkür ederim - Futbol Haberleri

        Alaettin Çekici: Bana şans veren hocama teşekkür ederim

        Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Alaettin Çekici, Türkiye Kupası'ndaki 1-0'lık Beyoğlu Yeni Çarşı galibiyetinin ardından, "Bana şans veren hocama teşekkür ederim" dedi.

        Giriş: 14.01.2026 - 23:34 Güncelleme: 14.01.2026 - 23:34
        "Bana şans veren hocama teşekkür ederim"
        Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında TFF 2.Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yenen Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Alaettin Çekici, galibiyeti değerlendirdi.

        "BANA ŞANS VEREN HOCAMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

        Domenico Tedesco'ya teşekkür eden Alaettin Ekici, "Çok gururluyum, çok mutluyum. İkinci maçım, bana şans veren hocama teşekkür ederim. Beni aralarına alan ağabeylerime teşekkür ederim. İnşallah daha çok maça çıkarım. Süper Kupa'yı aldık, inşallah daha çok şampiyonluklar yaşarım." ifadelerini kullandı.

