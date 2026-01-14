Alaettin Çekici: Bana şans veren hocama teşekkür ederim

Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında TFF 2.Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yenen Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Alaettin Çekici, galibiyeti değerlendirdi.

"BANA ŞANS VEREN HOCAMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Domenico Tedesco'ya teşekkür eden Alaettin Ekici, "Çok gururluyum, çok mutluyum. İkinci maçım, bana şans veren hocama teşekkür ederim. Beni aralarına alan ağabeylerime teşekkür ederim. İnşallah daha çok maça çıkarım. Süper Kupa'yı aldık, inşallah daha çok şampiyonluklar yaşarım." ifadelerini kullandı.