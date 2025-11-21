Alanya – Anamur Kaç Kilometre? Alanya – Anamur Arası Mesafe Ne Kadar, Ne Kadar Sürede Gidilir?

Alanya – Anamur Kaç Kilometre?

Alanya – Anamur kaç km sorusunun cevabı kara yolu rotası dikkate alındığında yaklaşık 121 ila 124 kilometre olarak ifade edilebilir. Bu mesafe, iki ilçe arasındaki D-400 karayolu üzerinden ilerleyen standart sahil rotasını kapsar. Yol boyunca kıyıya oldukça yakın bir güzergâh izlendiğinden, sürüş esnasında sık sık Akdeniz manzaralarıyla karşılaşmak da mümkündür. Kara yolundaki bu mesafe, iki ilçe arasındaki dağların ve kıyı şeridinin oluşturduğu doğal kıvrımlardan dolayı elbette kuş uçuşu mesafeden daha uzundur. Kuş uçuşu ölçüm yapıldığında ise Alanya ile Anamur arasındaki mesafe ise yaklaşık 91 - 92 kilometre civarındadır. Ancak pratikte kullanılan yol, sahil hattını izlediği için gerçek sürüş mesafesi her zaman daha uzun olur. Yine de yaklaşık 120 kilometrelik bir yol, birçok kişi için günübirlik gidip gelinebilecek bir uzaklık olarak kabul edilir.

Alanya – Anamur Mesafe Ne Kadar?

Alanya – Anamur mesafe ne kadar sorusu özellikle tatil planlayanların ve bölge içi seyahat edenlerin en çok araştırdığı konuların başında gelir. 121 ila 124 kilometrelik bu güzergâh, Akdeniz’in doğu kısmını boydan boya geçen önemli bir rotadır. Yolda ilerlerken hem kıyıya hem dağlık alanlara yakın noktalardan geçilir. Bu durum hem sürüş keyfini artırır hem de bazı bölümlerde yolun doğal şartlara göre şekil aldığını gösterir. Bu iki nokta arasındaki mesafenin avantajı, hem kısa hem de keyifli bir rota sunmasıdır. Özellikle tatil sezonunda Anamur’un sakin doğasına uzanmak isteyen Alanya ziyaretçileri ya da Mersin’in çeşitli noktalarından Alanya’ya gelmek isteyen yolcular için bu mesafe oldukça idealdir. Ayrıca iki ilçenin birbirine yakın olmasının, günübirlik ziyaretler açısından da büyük kolaylık sağladığını ekleyelim. Yolun büyük kısmı asfalt olup düzenli olarak kullanılan bir güzergâh olduğundan yol durumu genel olarak elverişlidir. Bu da Alanya – Anamur mesafe ne kadar sorusunu soranlara hem kısa hem de güvenilir bir yolculuk sunulduğunu gösterir.

Alanya – Anamur Ne Kadar Sürede Gidilir?

Yolculuk planlanırken en önemli sorulardan biri olan Alanya – Anamur ne kadar sürede gidilir, kullanılan araç, sürüş hızı ve yol şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Özel araçla normal sürüş şartlarında bu yolculuk, yaklaşık 1 saat 40 dakika ile 2 saat arasında tamamlanabilir. Rota kıyı şeridi boyunca uzandığından yolun bazı bölümleri virajlı olabilir ve bu nedenle sürücüler hız sınırlarına dikkat ederek kontrollü bir şekilde yol almalıdır.

Toplu taşıma kullanmayı tercih edenler için süre genellikle özel araçtan biraz daha uzundur. Otobüslerin yol üzerinde belirli duraklarda yolcu indirip bindirmesi yolculuğu uzatabilir. Böyle durumlarda süre yaklaşık 2 saat civarında gerçekleşir. Yine de bu süre bölgenin genel ulaşım koşulları göz önüne alındığında oldukça makul sayılır. Bu güzergâhta düzenli uçuşlar bulunmadığı için hava yolu tercih edilmez ve pratik ulaşım seçeneği karayoludur. Bu nedenle yolculuk planlayanların çoğu, Alanya – Anamur ne kadar sürede gidilir sorusunu kara yolu alternatiflerine göre değerlendirir. Yaz dönemlerinde trafikte zaman zaman yoğunluk görülse de genellikle yolun akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle sabah erken saatlerde ya da akşamüstü hava serinlediğinde yolculuk yapmak hem konfor hem de trafik yoğunluğu açısından daha avantajlı olabilir. Ayrıca sahil boyunca ilerlenen bu rota, manzarasıyla ayrıca keyifli olduğundan seyahat edenlere güzel bir deneyim sunar.