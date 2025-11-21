Alanya – Antalya Kaç Kilometre? Alanya – Antalya Arası Mesafe Ne Kadar, Ne Kadar Sürede Gidilir?

Alanya – Antalya Kaç Kilometre?

Alanya – Antalya kaç km sorusunun cevabı kara yolu güzergahı üzerinden değerlendirildiğinde yaklaşık 133 ila 138 kilometre arasında değişir. Bu farklılığın nedeni, kullanılan güzergâhların yer yer değişebilmesi ve yol üzerindeki ufak rota farklılıklarıdır. Ancak genel olarak kabul edilen mesafenin 135 kilometre civarında olduğunu söylemek mümkündür. Bu güzergah, D-400 karayolu boyunca sahile paralel şekilde ilerlediği için sürücülere oldukça keyifli bir yol sunar. Bir yanda Akdeniz’in mavisi, diğer yanda Toros Dağları’nın doğal manzarası eşliğinde yapılan yolculuk, mesafenin fark edilmeden geçmesini sağlar. Ayrıca yolun büyük kısmının düzenli olduğunu ve bu durumun da sürüşü güvenli ve konforlu hale getirdiğini eklemeliyiz. Kuş uçuşu mesafe açısından bakıldığında ise Antalya ile Alanya arasındaki uzaklık yaklaşık 124 kilometre civarındadır. Ancak elbette karayolunda sahil şeridi izlendiği için gerçek sürüş mesafesi kuş uçuşu mesafeye göre daha uzundur.

Alanya – Antalya Mesafe Ne Kadar? Seyahat planlaması yapanların en çok araştırdığı konulardan biri olan Alanya – Antalya mesafe ne kadar sorusu, yolculuk süresi, yakıt tüketimi ve genel yol planlaması açısından önem taşır. Yaklaşık 133–138 kilometrelik bu mesafe, Akdeniz sahil şeridi boyunca yer alan önemli tatil merkezlerine yakınlığıyla bilinir. Yol genişliği, manzarası ve yol kalitesi düşünüldüğünde bu mesafede seyahat etmek genellikle yorucu değildir. Bu güzergah sadece turistler için değil, aynı zamanda bölge halkı için de sıklıkla kullanılan bir yoldur. Antalya şehir merkezindeki havaalanı, sağlık hizmetleri, alışveriş merkezleri gibi birçok önemli hizmete ulaşmak isteyen Alanya sakinleri tarafından bu rota yoğun şekilde kullanılmaktadır. Dolayısıyla Alanya – Antalya mesafe ne kadar sorusunun cevabı sadece turistik bir bilgi değil, günlük yaşamı da etkileyen pratik bir veri niteliğindedir. Peki bir diğer merak edilen soru olan Alanya – Antalya ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı nedir? Alanya – Antalya Ne Kadar Sürede Gidilir?