Alanya – Antalya Kaç Kilometre? Alanya – Antalya Arası Mesafe Ne Kadar, Ne Kadar Sürede Gidilir?
Yaz tatili dendiğinde akla gelen iki önemli lokasyon bulunur. Bu lokasyonlar; Antalya ve Alanya'dır. Antalya'nın gözde tatil merkezlerinden biri olan Alanya ile Antalya şehir merkezi arasında seyahat etmek hem yerli turistler hem de bölge halkı tarafından oldukça sık tercih edilen bir ulaşımdır. Tatil planlayanlardan iş için seyahat edenlere kadar birçok kişinin merak ettiği Alanya – Antalya kaç km, Alanya – Antalya mesafe ne kadar ve Alanya – Antalya ne kadar sürede gidilir soruları, bu iki önemli nokta arasındaki yolculuğun nasıl bir rota sunduğunu anlamak açısından büyük önem taşır. Akdeniz kıyı şeridi boyunca uzanan bu güzergah, hem sürüş keyfi hem de kolay ulaşılabilirlik açısından avantajlıdır.
Alanya – Antalya Kaç Kilometre?
Alanya – Antalya kaç km sorusunun cevabı kara yolu güzergahı üzerinden değerlendirildiğinde yaklaşık 133 ila 138 kilometre arasında değişir. Bu farklılığın nedeni, kullanılan güzergâhların yer yer değişebilmesi ve yol üzerindeki ufak rota farklılıklarıdır. Ancak genel olarak kabul edilen mesafenin 135 kilometre civarında olduğunu söylemek mümkündür. Bu güzergah, D-400 karayolu boyunca sahile paralel şekilde ilerlediği için sürücülere oldukça keyifli bir yol sunar. Bir yanda Akdeniz’in mavisi, diğer yanda Toros Dağları’nın doğal manzarası eşliğinde yapılan yolculuk, mesafenin fark edilmeden geçmesini sağlar. Ayrıca yolun büyük kısmının düzenli olduğunu ve bu durumun da sürüşü güvenli ve konforlu hale getirdiğini eklemeliyiz. Kuş uçuşu mesafe açısından bakıldığında ise Antalya ile Alanya arasındaki uzaklık yaklaşık 124 kilometre civarındadır. Ancak elbette karayolunda sahil şeridi izlendiği için gerçek sürüş mesafesi kuş uçuşu mesafeye göre daha uzundur.
Alanya – Antalya Mesafe Ne Kadar?
Seyahat planlaması yapanların en çok araştırdığı konulardan biri olan Alanya – Antalya mesafe ne kadar sorusu, yolculuk süresi, yakıt tüketimi ve genel yol planlaması açısından önem taşır. Yaklaşık 133–138 kilometrelik bu mesafe, Akdeniz sahil şeridi boyunca yer alan önemli tatil merkezlerine yakınlığıyla bilinir. Yol genişliği, manzarası ve yol kalitesi düşünüldüğünde bu mesafede seyahat etmek genellikle yorucu değildir. Bu güzergah sadece turistler için değil, aynı zamanda bölge halkı için de sıklıkla kullanılan bir yoldur.
Antalya şehir merkezindeki havaalanı, sağlık hizmetleri, alışveriş merkezleri gibi birçok önemli hizmete ulaşmak isteyen Alanya sakinleri tarafından bu rota yoğun şekilde kullanılmaktadır. Dolayısıyla Alanya – Antalya mesafe ne kadar sorusunun cevabı sadece turistik bir bilgi değil, günlük yaşamı da etkileyen pratik bir veri niteliğindedir. Peki bir diğer merak edilen soru olan Alanya – Antalya ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı nedir?
Alanya – Antalya Ne Kadar Sürede Gidilir?
Bu iki lokasyon arasındaki en çok merak edilen konu ise Alanya – Antalya ne kadar sürede gidilir sorusudur… Özel araçla yapılan bir yolculukta normal trafik koşulları ve ortalama hız sınırları dikkate alındığında bu rota genellikle 1 saat 30 dakika ile 1 saat 45 dakika arasında tamamlanır. Yol boyunca hız sınırlarının yer yer değişmesi, bazı virajlı bölümlerin bulunması ve yaz dönemindeki trafik yoğunluğu bu sürede elbette küçük farklılıklar yaratabilir.
Toplu taşımayla yolculuk edenler için ise bu süre genellikle biraz daha uzundur. Otobüsler yol boyunca belirli duraklarda yolcu indirip bindirdiğinden, ulaşım süresi yaklaşık 2 saat civarında olur. Turist sezonunda bu süre artabilir. Bu durumun nedeni ise sahil yolu boyunca trafikte yoğunluk yaşanabilmesidir. Bu nedenle özellikle yaz aylarında seyahat edeceklerin yolculuk saatini doğru planlaması önerilir. Yolculuk sırasında sürücüler, sahil yolunun bazı bölümlerinde dar ve virajlı kesimlerle karşılaşabilir. Bu sebeple hız sınırlarına dikkat etmek, kontrollü sürüş sağlamak hem güvenlik hem de araç performansı açısından önem taşır. Akşam vakitlerinde trafik nispeten daha akıcı olduğundan yolculuk daha kısa sürede tamamlanabilir.