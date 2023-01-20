Alınan bilgiye göre, Güllerpınarı Mahallesi Büyük Otel Sokak'taki bir dairede Ü.T, tartıştığı oğlu 25 yaşındaki İ.T. tarafından karnından bıçaklandı.

OĞLUNDAN KAÇIP MARKETE SIĞINDI, POLİS KURTARDI

Fotoğraf: AA

Yaralı halde evden çıkarak kaçmaya çalışan kadını, oğlu bıçakla kovaladı. AA'nın haberine göre; aynı sokaktaki bir markete sığınan annesini tekrar bıçaklamak isteyen İ.T'ye o sırada markette bulunan izinli bir polis memuru müdahale etti.

Etkisiz hale getirilen saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.