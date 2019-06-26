Kaza Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Polonyalı turistleri taşıyan İbrahim Öz idaresindeki ile F.D.Y. yönetimindeki tur midibüsü, Avsallar Mahallesi İncekum mevkisi D-400 karayolunda çarpıştı. AA'nın haberine göre; kazada araç sürücüleri ile takside yolcu olarak bulunan 6 Polonyalı turist yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Polonyalı Krzystof Mantyniak (55) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan diğer 7 kişinin tedavileri sürüyor.
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