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        Haberler Gündem Trafik Alanya'da kaza: 1'i turist 2 ölü

        Alanya'da tur minibüsü ile otomobil çarpıştı:1'i turist 2 ölü, 7 yaralı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i turist 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i yabancı 7 kişi ise yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 19:01 Güncelleme: 10.05.2025 - 19:02
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        Alanya'da kaza: 1'i turist 2 ölü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde tur minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. R.G. (62) idaresindeki tur minibüsü, kavşaktan dönerken, Özgür Süleyman Yılmaz'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

        Özgür Süleyman Yılmaz ile servis aracındaki Polonya uyruklu Wieslaw Kazimiers Budzanowski, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Minibüsün sürücüsü R.G. ile otomobildeki S.Y. (22) ve turistler Hollanda uyruklu H.A.E.M.V.D.B. (57), G.J.V.R. (61) ile Polonya uyruklu M.K.P. (39), Z.K.P. (36) ve L.P. (4) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Sürücü R.G. tedavisinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.

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