Alanya'da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
Alanya'da yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.
R.Ö'nün (29) kullandığı otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu Mehmet Çakır Kavşağı'nda yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Tevfik Genç'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; yapılan incelemede Genç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü, gözaltına alındı.