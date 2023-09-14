Alanya Kalesi'nde 5. yüzyıl ile ilişkilendirilen bazilika bulundu

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"BÜYÜK BİR BAZİLİKA BİZİ BEKLİYOR"

Surlardaki yapının büyüklüğünü takip ettiklerinde büyük bir bazilikanın kendilerini beklediğini ifade eden Eravşar, şunları kaydetti:

"En az üç nefli bir yapı ve apsis kısmı surların üzerinde kare bir temel üzerinde yarım dairevi bir şekilde doğuya doğru bakıyor. Bugünkü Alanya ilçe merkezine bakan bir manzarası da var. Bu özel yapının ne zaman inşa edildiği bugün için bilinmiyor. Üzerinde herhangi bir yazıt ve benzeri şeyler bulunmadı. Ancak bu bazilikal kilisenin güneyinde, bir burcun içerisinde, yine bir başka bir şapelle karşılaştık ve onun üzerinde bir yazıt var. Erken döneme tarihleniyor. Yani 5 veya 6. yüzyıla tarihlenen bir şapel orası.