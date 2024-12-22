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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alanya’da kamyonet dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Alanya’da kamyonet dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde dereye uçan kamyonette 1 kişi ölürken, 1 kişi ağır yaralandı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 16:34 Güncelleme: 22.12.2024 - 16:34
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        Kamyonet dereye uçtu! 1 ölü, 1 yaralı
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        Alanya'daki kaza, 12:30 sıralarında Alanya’nın merkeze bağlı Uzunöz Mahallesi Kuzyaka mevkinde meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre İbrahim A.(34) kullandığı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle trafo direğine çarpıktan sonra 25 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlandı.

        Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdehalesinin ardından kamyonette bulunan İrem Alanay’ın (9)’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kamyonette bulunan Ömer Asaf A.(6) kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken, Kazada durumu ağır olan baba İbrahim A.(34) ise ambulans ile Alanya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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