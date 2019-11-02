Lider Alanyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir'le karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip birçok gol pozisyonunu değerlendiremezken karşılaşma başladığı gibi 0-0 sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor 10. haftayı 19, Başakşehir ise 16 puanla kapadı.

Alanyaspor 8. dakikada gole yaklaştı: Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas'ın kale ağzına doğru yaptığı ortada kafalardan seken topu Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

ÇİZGİDEN ÇIKTI!

Karşılaşmada dakikalar 28'i gösterdiğinde ev sahibi bir kez daha gole yaklaştı: Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Fernandes penaltı noktası yakınında kafa vuruşunu yaptı ama kale çizgisindeki Azubuike kafayla golü önledi.

Üst üste tehlikeli ataklar geliştiren Alanyaspor, 32. dakikada bir pozisyona daha girdi: Bakasetas'ın ara pasında Cisse ceza sahası içinde topu istediği gibi kontrol edemedi ama ondan seken top ceza sahası dışındaki Fernandes'in önünde kaldı. Fernandes'in uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

41. dakika oynanırken Ceyhun'un pasında topla buluşan Fernandes, şık bir dokunuşla topu Skrtel'den kurtarıp ceza sahası içinde yerden bir vuruş yaptı ama top Mert'te kaldı.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

Alanyaspor ikinci yarıya da hızlı başladı. 51. dakikada soldan hareketlenen Nsakala'nın pasında topla buluşan Bakasetas, ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunu yaptı ama top auta çıktı.

Dakikalar 59'u gösterirken Efecan'ın sağ kanattan arka direğe doğru yaptığı ortada Cisse müsait pozisyonda topun gelişine istediği vuruşu yapamadı ve top auta çıktı.

Başakşehir 65. dakikada net bir fırsatı değerlendiremedi: Clichy'nin soldan arka direğe doğru yaptığı ortada Visca, topu rakibinden kurtarıp sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ama Marafona topu kornere çeldi.

77. dakikada ani gelişen Başakşehir atağında sağdan ceza sahasına sokulan Visca, topu soluna çekip sol ayağıyla vuruşunu yaptı ama top uzak kale direğinin yanından auta çıktı.