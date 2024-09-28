Alanyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor, evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Nicolas Janvier'in golüyle galip gelen Alanyaspor, puanını 9'a yükseltti. Çaykur Rizespor ise haftayı 4 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. GAIN Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Alanyaspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 33. dakikada Nicolas Janvier attı.
Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 9'a yükseltirken, Çaykur Rizespor ise 4 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Akdeniz temsilcisi, Galatasaray'a konuk olacak. Karadeniz ekibi, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.